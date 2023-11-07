Житель Турции нашел под своим домом древний город

Все произошло в городе Каппадокия

Уникальная находка в Турции. Житель Каппадокии, которая в древности была центром римской провинции, во время ремонта своего дома обнаружил подземный город. Приехавшие специалисты сделали заключение - строениям, которые уходят вниз на 3-4 этажа и связаны между собой тоннелями, не менее двух тысяч лет. Не исключено, что найденный артефакт станет очередной достопримечательностью.

Это сейчас Мустафа Халиджиоглу ведет себя как заправский экскурсовод. А еще каких-то пару лет назад мужчина к этим местам семью свою не подпускал на пушечный выстрел. Заходил в амбар только в светлое время суток - было хозяину как-то не по себе - да и домашняя птица иногда странным образом исчезала. Всё изменилось, когда супруга затеяла большой ремонт. Пришлось снять пол, а там вдруг показалось целое подземелье.

Чем серьезнее становился ремонт, тем охотнее открывались подземные пещеры. Мустафа Халиджиоглу быстро понял: здесь точно когда-то жили люди. В подземном царстве он нашел дома, улицы и даже магазины. На помощь позвали историков, археологов. Те подтвердили: сеть тоннелей - это точно древний город.

Пока расчищены порядка 300 квадратных метров, но город, не сомневаются ученые, конечно, был гораздо больше. Правда, семья Халиджиоглу раскапывает памятник древности в одиночестве: местные власти проводить здесь масштабные работы пока не планируют.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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