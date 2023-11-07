ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Один человек погиб в результате нападения на колонну президента Палестины

19:28
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Информации о состоянии самого Махмуда Аббаса пока нет

Колонну президента Палестины Махмуда Аббаса обстреляли неизвестные. По данным телеканала CNN Turk, погиб один человек – предположительно, охранник палестинского лидера.

Нетаньяху раскрыл судьбу Газы после завершения палестино-израильского конфликта
Армия обороны Израиля продолжает отрезать северную часть палестинского анклава

В свою очередь, Hürriyet утверждает, что ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Дети Абу Джанделя". Человек, получивший огнестрельное ранение в результате вооруженного нападения, был телохранителем Махмуда Аббаса, подтверждает издание.

По данным Hürriyet, группировка "Дети Абу Джандаля" днем ранее предъявила Махмуду Аббасу ультиматум. Палестинский лидер в течение 24 часов должен был принять меры в отношении сектора Газа и против Израиля.

Информации о состоянии самого Махмуда Аббаса пока нет. Детали происшествия выясняются.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Жители Палестины возле автомобиля
Жители Палестины возле автомобиля
Махмуд Аббас
Махмуд Аббас
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.