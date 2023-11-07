Один человек погиб в результате нападения на колонну президента Палестины

Информации о состоянии самого Махмуда Аббаса пока нет

Колонну президента Палестины Махмуда Аббаса обстреляли неизвестные. По данным телеканала CNN Turk, погиб один человек – предположительно, охранник палестинского лидера.

В свою очередь, Hürriyet утверждает, что ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Дети Абу Джанделя". Человек, получивший огнестрельное ранение в результате вооруженного нападения, был телохранителем Махмуда Аббаса, подтверждает издание.

По данным Hürriyet, группировка "Дети Абу Джандаля" днем ранее предъявила Махмуду Аббасу ультиматум. Палестинский лидер в течение 24 часов должен был принять меры в отношении сектора Газа и против Израиля.

Информации о состоянии самого Махмуда Аббаса пока нет. Детали происшествия выясняются.

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