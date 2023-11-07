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Будапешт и Братислава выступили против поставок оружия Киеву

20:01
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Конфликт надо урегулировать мирным путем

Венгрия и Словакия используют ядерную энергию и не хотят от нее отказываться. Она является важной основой энергоснабжения и безопасности обеих стран. Будапешт и Братислава руководствуются в этих вопросах здравым смыслом, а не идеологией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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Сийярто выступил на пресс-конференции в Братиславе, где встречался со словацким премьер-министром Робертом Фицо. Партия Фицо победила на парламентских выборах, политик  занял свой пост 25 октября.

Глава венгерского МИД заявил также, что правительство Венгрии и новое правительство Словакии считают необходимым добиваться урегулирования конфликта на Украине мирным путем.  Будапешт и Братислава не поддерживают поставки вооружений украинской армии, приводит заявление Сийярто ТАСС.

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