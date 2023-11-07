МИД обвинил Париж в срыве участия России в Генеральной конференции ЮНЕСКО

МИД России заявил о системном характере подобных действий

Делегация России не получила визы для поездки в Париж, на открывшуюся 7 ноября 42-ю сессию Генеральной конференции ЮНЕСКО. Тем самым Франция сорвала участие российских представителей. Шаги Парижа прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что подобные действия французских властей приобрели системный характер. На сей раз сорвано участие в заседаниях заместителя главы российской делегации, директора департамента по культурным связям МИД России Александра Алимова. По данным Захаровой, из-за несвоевременной выдачи визы французской стороной не смогла присутствовать на встрече национальных комиссий стран - членов ЮНЕСКО ответственный секретарь комиссии Татьяна Довгаленко.

Дипломат призвала генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле решительно вмешаться в ситуацию. Захарова напомнила, что соглашение между Францией и ЮНЕСКО предусматривает, что французское правительство обязуется разрешать без задержки въезд во Францию и пребывание представителям государств-членов.

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