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МИД обвинил Париж в срыве участия России в Генеральной конференции ЮНЕСКО

21:36
  • вторник
  • 07 ноября 2023

МИД России заявил о системном характере подобных действий

Делегация России не получила визы для поездки в Париж, на открывшуюся 7 ноября 42-ю сессию Генеральной конференции ЮНЕСКО. Тем самым Франция сорвала участие российских представителей. Шаги Парижа прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Дипломат подчеркнула, что подобные действия французских властей приобрели системный характер. На сей раз сорвано участие в заседаниях заместителя главы российской делегации, директора департамента по культурным связям МИД России Александра Алимова. По данным Захаровой, из-за несвоевременной выдачи визы французской стороной не смогла присутствовать на встрече национальных комиссий стран - членов ЮНЕСКО ответственный секретарь комиссии Татьяна Довгаленко.

Дипломат призвала генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле решительно вмешаться в ситуацию. Захарова напомнила, что соглашение между Францией и ЮНЕСКО предусматривает, что французское правительство обязуется разрешать без задержки въезд во Францию и пребывание представителям государств-членов.

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