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В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ погибли 20 мирных жителей

22:03
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Боевики ВСУ обстреляли город из "Хаймарсов"

Очередное военное преступление украинских националистов. В Донецке, по предварительным данным, жертвами атаки стали по меньшей мере 20 мирных жителей.

Боевики ВСУ трижды обстреляли город из РСЗО "Хаймарс". Реактивными снарядами били по Ворошиловскому району. Целями стали исключительно гражданские объекты, в том числе здание управления труда и соцзащиты населения. В результате прямого попадания в строении обрушились перекрытия. Ещё один снаряд угодил в маршрутку. Несколько человек получили ранения.

Тем временем в зоне СВО российские военные продолжают уничтожать инфраструктуру противника. Как сообщили в Минобороны, за сутки сбиты два вражеских истребителя. Один из них - Су-27 - был перехвачен нашими средствами ПВО в Харьковской области, еще одну машину - МиГ-29 - ликвидировали в небе над ДНР.

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