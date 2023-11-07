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Пятнадцать человек получили травмы в результате аварии автобуса в Италии

22:00
  • вторник
  • 07 ноября 2023

Предварительная причина – техническая неисправность

Пятнадцать человек доставлены в больницы после аварии автобуса на юге Италии в районе города Матера. Пассажирами транспорта, работавшего на региональной линии в области Базиликата, были около 50 молодых людей.

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По данным РИА Новости, автобус пробил дорожное ограждение и съехал в кювет. Фотографии с места происшествия опубликовала пожарная служба. О других участниках ДТП не сообщается.

По данным медиков, пострадавших в больницу доставили на машинах скорой помощи и на личном транспорте. Одного из 15 раненых доставили в медучреждение на вертолете. По предварительным данным, причиной ДТП стала техническая неисправность.

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