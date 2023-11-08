Дипломат Попов указал на ответственность США за происходящее на Ближнем Востоке

Палестинская проблема всегда была основной для всего арабского и мусульманского мира

Почему позиция США вызывает все больший протест в странах Востока и Юга? Удастся ли международному сообществу добиться политического разрешения конфликта, к чему неизменно призывает Москва?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил чрезвычайный и полномочный посол, а в прошлом - глава дипмиссий России в ряде государств ближневосточного региона - Вениамин Попов.

"Палестинская проблема всегда была основной для всего арабского и мусульманского мира. Американцы же отодвинули эту проблему на второй план и думали, что все будет прекрасно. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан говорил за неделю до событий 7 октября, что "все прекрасно на Ближнем Востоке". Именно Вашингтон несет ответственность за происходящее. И все больше людей по всему миру это понимает", - указал дипломат.

Полный комментарий Вениамина Попова смотрите в видео

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