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Бей своих, чужих пугай: Украина вынуждена сражаться на два фронта

08:13
  • среда
  • 08 ноября 2023

Экономический удар нанесли свои же "друзья"

В европейских странах идет настоящая охота на ведьм. Разоблачают одного за другим нестойких товарищей, которые в погоне за длинным евро продолжают вести бизнес в России. Свежие разоблачения: в Финляндии назвали компании, которые до сих пор зарабатывают деньги, продавая россиянам стратегический товар. Мороженое - аж шесть брендов - продается на каждом углу. Срочно требуется покаяние.

Выстроив забор из санкций, запретив въезд автомобилям с российскими номерами, европейцы догадались, что никакой победы над Россией они не одержали. А Украина, в которою, как в топку, забрасывают всё новые миллиарды, все дальше от процветания.

Киев теперь воюет на два фронта. Нет, не Россия - европейская страна - открыла вялотекущую торговую войну. "Шпигель" задает совсем неудобный вопрос: "Польские пограничники душат украинскую экономику?" Оказывается, некоторые германские компании открыли производство на Украине, чтобы поддержать крепнущую местную демократию. А поляки оказались чужим игроком в своей команде. Весной запретили ввоз украинского зерна - вместе с Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией. Дешевая украинская кукуруза и пшеница просто поставили на грань разорения своих, местных фермеров, которым эта борьба за "украинскую демократию" явно поперек горла.

А теперь польские таможенники просто долгими часами держат на границе фуры из Украины, неторопливо досматривая их. А в Германии сутками ждут груза. К тому же любая украинская фура имеет право развозить товары по всему ЕС. У польских дальнобойщиков перехватывают заказы на лету. Немцы назвали это "польским саботажем".

Только Германия уже не та. Bloomberg назвал ее "больным человеком Европы". Экономика никак не растет. По данным Федерального статистического бюро, закрылись более 50 тысяч предприятий. 60 процентов немцев признаются, что вынуждены жить в режиме жесткой экономии.

То, что Варшава душит украинскую экономику, это немецкие товарищи, конечно, хватили. Ни США, ни ЕС не могут даже примерно подсчитать, сколько денег Украина разворовывает из финансовой помощи Запада. Так что и душить-то не надо. Сами все сделают! 

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