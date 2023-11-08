Путин рассказал об активном развитии партнерства России и Казахстана

Между странами растет товарооборот, углубляется сотрудничество в энергетике

Владимир Путин дал большое интервью газете "Казахстанская правда" в преддверии своего официального визита в республику.

Как отметил президент, партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер и активно развивается. Оно базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Между странами растет товарооборот, углубляется сотрудничество в энергетике.

Что касается вопросов региональной безопасности, то, по словам Владимира Путина, активная работа с Казахстаном идет в рамках ОДКБ. Кроме того, неотъемлемый элемент поддержания мира и стабильности на евразийском пространстве - Содружество независимых государств. Особую важность в этой связи приобретает также взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и ШОС.

"Доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития является формирование нового, более справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права. Неотъемлемой составляющей этого процесса Россия считает создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания. Очевидно, что решение столь грандиозных, глобальных по своим масштабам задач невозможно без объединения усилий, укрепления взаимного доверия, готовности к сотрудничеству и поиску коллективных решений. При этом непременное, неотъемлемое условие - это уважение суверенного права каждого народа на собственную модель развития, соблюдение принципов Устава ООН во всей их полноте", - указал Путин.

Высокий уровень сотрудничества между странами отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Известия". Глава республики представил свое видение будущего многополярного мира, подчеркнул значимость русского языка в поддержании дружественных отношений между государствами и рассказал о перспективах развития транспортного коридора "Север - Юг", сообщив, что Астана будет выступать надежным логистическим хабом, задействуя все свои ресурсы.

"Казахстан не имеет выхода к Мировому океану, поэтому транспортный коридор "Север - Юг" с конечным пунктом в портах Персидского залива и с дальнейшим выходом в Индию открывает широкие перспективы и может стать одним из локомотивов экономического развития нашей страны. Маршрут способен в корне изменить транспортную структуру, уровень кооперации и взаимодействия внутри огромной Евразии", - добавил Токаев.

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