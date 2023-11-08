Экипажи Т-80 работают по навесной траектории

Российская артиллерия сорвала четыре попытки ротации ВСУ в районе Синьковки и Тимковки на купянском направлении. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены два минометных расчета противника.

Под Красным Лиманом танкисты группировки войск "Центр" ликвидировали опорный пункт ВСУ, что и зафиксировали воздушные средства объективного контроля. Экипажи Т-80 проводят серию выстрелов и затем на высокой скорости перемещаются в новые огневые точки. Работают по навесной траектории, цели могут поражать на расстоянии до пяти километров. Также танкисты поддерживают наши передовые группы, сковывая действия боевиков.

Под Артемовском бронеавтомобиль украинских националистов уничтожила мобильная группа российских десантников. Технику западного производства в лесополосе обнаружила разведка с помощью беспилотника. В указанный район оперативно выдвинулись бойцы ВДВ на мото-вездеходе. Для поражения цели понадобился всего один выстрел из противотанкового ракетного комплекса "Корнет".

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