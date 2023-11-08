Минобороны раскрыло новые данные о подвигах бойцов в зоне СВО

Лейтенант Малик Гаджиев с подчиненными сдерживал атаки превосходящих сил боевиков

Минобороны России представило новых героев специальной военной операции.

Лейтенант Малик Гаджиев с подчиненными на протяжении нескольких дней сдерживал атаки превосходящих сил боевиков, которые пытались вернуть под свой контроль населенный пункт. И даже получив осколочное ранение, Малик, после оказания помощи, продолжил командовать взводом до прибытия подкрепления. Враг так и не смог прорвать нашу оборону.

Старший лейтенант Курбан Камилов и его подразделение под постоянными обстрелами националистов без потерь подготовили оборонительные позиции и успешно отразили попытку штурма наших укреплений боевиками. Заняв господствующую высоту, российские мотострелки уничтожили две единицы вражеской техники и несколько десятков радикалов.

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