ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Армия Израиля продолжает массированные обстрелы Газы

08:46
  • среда
  • 08 ноября 2023

В самом городе идут напряженные бои

Армия Израиля минувшей ночью продолжила массированные обстрелы Газы. В самом городе сейчас идут напряженные бои. Интенсивным бомбардировкам подвергся район рядом с больницей Аль-Шифа - крупнейшей в анклаве. В ней укрываются от налетов десятки тысяч жителей.

Однако в ЦАХАЛ заявляют - под медицинским комплексом находится штаб-квартира движения ХАМАС, атаки будут продолжены.

Кроме того, взрывы прогремели в палестинском лагере для беженцев - погибли не менее десяти человек. Новые удары нанесены и по территории Ливана. Израильские авиация и артиллерия обстреляли более двадцати населенных пунктов - как утверждается, в ответ на атаки со стороны "Хезболлы".

Премьер Нетаньяху в обращении к нации заявил: решение ливанского движения вступить в войну на стороне ХАМАС стало бы роковой ошибкой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Сектор Газа
Сектор Газа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.