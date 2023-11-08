Армия Израиля продолжает массированные обстрелы Газы

В самом городе идут напряженные бои

Армия Израиля минувшей ночью продолжила массированные обстрелы Газы. В самом городе сейчас идут напряженные бои. Интенсивным бомбардировкам подвергся район рядом с больницей Аль-Шифа - крупнейшей в анклаве. В ней укрываются от налетов десятки тысяч жителей.

Однако в ЦАХАЛ заявляют - под медицинским комплексом находится штаб-квартира движения ХАМАС, атаки будут продолжены.

Кроме того, взрывы прогремели в палестинском лагере для беженцев - погибли не менее десяти человек. Новые удары нанесены и по территории Ливана. Израильские авиация и артиллерия обстреляли более двадцати населенных пунктов - как утверждается, в ответ на атаки со стороны "Хезболлы".

Премьер Нетаньяху в обращении к нации заявил: решение ливанского движения вступить в войну на стороне ХАМАС стало бы роковой ошибкой.

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