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Американская помощь Израилю буксует из-за Украины

08:51
  • среда
  • 08 ноября 2023

Демократы в Сенате заблокировали рассмотрение законопроекта

Выделение нового пакета помощи Израилю со стороны США буксует из-за украинской темы.

Демократы в Сенате заблокировали рассмотрение законопроекта о предоставлении Тель-Авиву более 14 миллиардов долларов из-за того, что документ не предусматривает очередной транш Киеву.

На раздельном рассмотрении этих двух направлений настаивали республиканцы. Проект приняла Палата представителей. Однако большинство в Сенате настаивает на голосовании по единому пакету. Одобрить выделение Киеву еще почти 12 миллиардов от Конгресса требуют Белый дом, Минфин и Пентагон.

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