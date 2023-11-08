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Кандидат в президенты США указал на превосходство Москвы над Вашингтоном

09:20
  • среда
  • 08 ноября 2023

Ядерный потенциал России превосходит США

Москва превосходит Вашингтон как минимум по двум количественным показателям: по объему ядерных вооружений и по числу гиперзвуковых ракет. Об этом в ходе брифинга заявил кандидат на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.

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По словам политика, провал украинского контрнаступления свидетельствует о безграничных возможностях оборонно-промышленного потенциала России.

"Россия превосходит нас по ядерным возможностям. Они превосходят нас и по гиперзвуковым ракетам", - заявил кандидат в президенты, чьи слова приводит РИА Новости.

Комментируя текущую геополитическую обстановку, республиканец назвал экономический альянс России и Китая угрозой всему Западу и подчеркнул, что эскалация кризиса на территории Ближнего Востока – первый шаг на пути к глобальному конфликту.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о преимуществах Москвы перед странами Запада в сфере создания ракетно-ядерного оружия. Он подчеркнул, что на сегодняшний день Россия обладает уникальными стратегическими вооружениями – в том числе гиперзвуковым оружием, гарантирующим неприступность государственных границ.  

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