Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Займитесь творчеством
Овны
Вы сегодня сентиментальны, добры и готовы приютить всех котиков, которых встретите по пути домой. Делайте добрые дела, назначайте свидания, занимайтесь творчеством.
Тельцы
Прекрасный день для того, чтобы начать заботиться о своем здоровье и защитить его от холодного ноября. Запишитесь на массаж, купите гаджет для здоровья или красоты.
Близнецы
Займитесь творчеством, почитайте детям вслух, расскажите любимому человеку о том, как он вам дорог. Этот день располагает к поступкам, которые мы делаем от всего сердца.
Раки
Самое время наладить отношения с мамой, тещей, свекровью, старшей сестрой или бабушкой. Также в этот день хорошо покупать подарки для женщин - они будут в самую точку.
Львы
Вы будете отлично доносить свои мысли до собеседников, но вряд ли сможете яростно спорить, давить и отстаивать свою правоту. Так что выбирайте, с кем сегодня общаться.
Девы
Вы заработаете не такие уж большие суммы сегодня, но они будут связаны с приятными эмоциями. Так что получите не только деньги, но и слова благодарности или восхищения.
Весы
Луна и Венера соединяются в вашем знаке. Вам будет легко производить впечатление, подбирать ключики к сердцам собеседников, ладить с миром.
Скорпионы
Представители знака, которым по каким-то причинам скучно и одиноко, сегодня смогут отогреть свои сердца. Вас ждет теплая встреча или душевный разговор с приятным собеседником.
Стрельцы
День пройдет удачно, если вы не будете повышать голос и пытаться поставить себя выше других. Сегодня доказать свою правоту проще спокойным тоном и без оскорблений.
Козероги
Представителей знака, работающих в сфере юриспруденции, дипломатии или искусства, сегодня ждет успех. Если идете на собеседование, удачу принесет аксессуар зеленого цвета.
Водолеи
Вам повезет на учебе, в судебных делах, контактах с людьми, живущими за рубежом. Если ищете репетитора - расспросите знакомых, сегодня можно найти хороший вариант.
Рыбы
Вы сегодня можете влюбиться или почувствовать, что отношения достигли особой глубины. Возможно, кто-то доверит вам свою тайну - берегите ее, иначе пожалеете!Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"