Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Займитесь творчеством

Овны

Вы сегодня сентиментальны, добры и готовы приютить всех котиков, которых встретите по пути домой. Делайте добрые дела, назначайте свидания, занимайтесь творчеством.

Тельцы

Прекрасный день для того, чтобы начать заботиться о своем здоровье и защитить его от холодного ноября. Запишитесь на массаж, купите гаджет для здоровья или красоты.

Близнецы

Займитесь творчеством, почитайте детям вслух, расскажите любимому человеку о том, как он вам дорог. Этот день располагает к поступкам, которые мы делаем от всего сердца.

Раки

Самое время наладить отношения с мамой, тещей, свекровью, старшей сестрой или бабушкой. Также в этот день хорошо покупать подарки для женщин - они будут в самую точку.

Львы

Вы будете отлично доносить свои мысли до собеседников, но вряд ли сможете яростно спорить, давить и отстаивать свою правоту. Так что выбирайте, с кем сегодня общаться.

Девы

Вы заработаете не такие уж большие суммы сегодня, но они будут связаны с приятными эмоциями. Так что получите не только деньги, но и слова благодарности или восхищения.

Весы

Луна и Венера соединяются в вашем знаке. Вам будет легко производить впечатление, подбирать ключики к сердцам собеседников, ладить с миром.

Скорпионы

Представители знака, которым по каким-то причинам скучно и одиноко, сегодня смогут отогреть свои сердца. Вас ждет теплая встреча или душевный разговор с приятным собеседником.

Стрельцы

День пройдет удачно, если вы не будете повышать голос и пытаться поставить себя выше других. Сегодня доказать свою правоту проще спокойным тоном и без оскорблений.

Козероги

Представителей знака, работающих в сфере юриспруденции, дипломатии или искусства, сегодня ждет успех. Если идете на собеседование, удачу принесет аксессуар зеленого цвета.

Водолеи

Вам повезет на учебе, в судебных делах, контактах с людьми, живущими за рубежом. Если ищете репетитора - расспросите знакомых, сегодня можно найти хороший вариант.

Рыбы

Вы сегодня можете влюбиться или почувствовать, что отношения достигли особой глубины. Возможно, кто-то доверит вам свою тайну - берегите ее, иначе пожалеете!

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