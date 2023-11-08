Россия продолжает спецоперацию

Российская артиллерия сорвала четыре попытки ротации Вооруженных сил Украины на купянском направлении в районах Синьковки и Тимковки. Об этом в среду, 8 ноября, рассказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Военный рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы ВС России ликвидировали два минометных расчета ВСУ в районе Вишневого и Петропавловки, сообщает РИА Новости.

Тем временем украинская и американская стороны закулисно обвиняют друг друга в том, что попытки Киева провести контрнаступление были неудачными. В частности, американцы сетуют на то, что украинцы не справились с проведением общевойскового наступления в стиле НАТО.

Журналисты подметили, что в поведении Владимира Зеленского после сообщений о необходимости переговоров между Москвой и Киевом возникли серьезные изменения — политик кардинально поменял тон в общении с Западом.

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