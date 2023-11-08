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Источник назвал дату переговоров Байдена и Си Цзиньпина

08:56
  • среда
  • 08 ноября 2023

Президент США долго надеялся на эту встречу

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести двусторонние переговоры 15 ноября в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом в среду, 8 ноября, рассказали информированные источники в Вашингтоне.

Как сообщает Kyodo, подготовка встречи лидеров двух государств уже находится на финальном этапе.

Однако к настоящему времени ни Пекин, ни Вашингтон не подтвердили эту информацию.

Ранее китайский лидер отказался ехать на саммит "Большой двадцатки" в Индии, чем сильно огорчил президента США Джо Байдена, рассчитывавшего на личную встречу. Еще в июне американский президент заявил, что рассчитывает встретиться с ним "когда-нибудь в будущем".

При этом когда у Байдена интересовались, почему он допускает оскорбительные высказывания в адрес Си Цзиньпина, называя того диктатором, президент США отвечал, что попыткам Вашингтона нормализовать американо-китайские отношения ничто не угрожает.

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