Заседания запросила Россия

Совет Безопасности ООН проведет в среду, 8 ноября, закрытое заседание по теме подрыва "Северных потоков". Об этом сообщило во вторник, 7 ноября, постоянное представительство Бразилии при всемирной организации.

Как уточнили бразильские дипломаты, закрытое заседание по "Северным потокам" будет проводиться по запросу Российской Федерации, сообщает ТАСС.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский уточнил, что российские дипломаты также запросили на 8 ноября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударами киевского режима по Донецку. Вечером 7 ноября ВСУ обстреляли центр Донецка, сообщалось о 20 погибших. Позже в представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что три человека погибли, 30 ранены, в том числе три подростка, при обстреле Донецка и Макеевки со стороны ВСУ. Мэр Донецка Анатолий Кулемзин заявил, что ранены 24 человека: 22 человека ранены в Ворошиловском районе города и еще два - в Буденновском районе.

Диверсия на "Северных потоках" была совершена еще год назад, однако расследования, которые ведут западные страны, до сих пор не дали никаких результатов. Независимые эксперты утверждают, что теракт был организован американскими властями.

Российский лидер Владимир Путин назвал теракты на "Северных потоках" актом международного терроризма. При этом он не исключил, что результатов расследования, к которому Россию не допускают, скорее всего, не будет. Путин отметил, что случившееся было на руку Соединенным Штатам.

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