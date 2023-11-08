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МИД: Запад пытается склонить Центральную Азию к санкциям против России

09:39
  • среда
  • 08 ноября 2023

Западные страны давят на российских партнеров

Западные государства не оставляют попыток давлением заставить государства Центральной Азии примкнуть к режиму санкций в отношении России. Об этом в среду, 8 ноября, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.

Как подчеркнул директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник, "апологеты санкций стараются "кнутом и пряником" склонить на свою сторону наших близких партнёров, обещают им какие-то "компенсации ущерба".

Москва учитывает все факторы, выстраивая отношения со странами Центральной Азии и предпринимает меры, чтобы обезопасить "абсолютно законные отношения от наглого шантажа и недобросовестной конкуренции", цитирует дипломата РИА Новости.

В Кремле ранее подчеркнули, что визит президента России в Казахстан — это "абсолютно самостоятельное измерение", данная поездка не обусловлена какими-либо другими международными контактами этой страны. Лидеры двух государств вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений.

Путин отметил, что партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер и активно развивается. Оно базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела.

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