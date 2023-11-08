США ввели ограничения против трех компаний из-за поставок электроники в Россию

Эта продукция якобы активно применялась в военных целях

Американские власти ввели экспортные ограничения против семи физических и трех юридических лиц якобы из-за поставок продукции двойного назначения на территорию России, передает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный министерством торговли США.

По данным ведомства, базирующиеся на территориях США и ОАЭ организации причастны к незаконному экспорту электроники, активно применяемой в военных целях. Среди попавших под ограничения компаний указаны: SH Brothers Group, Inc., SN Electronics, Inc. и Suntronic F.Z.E.

Ранее специалисты Центробанка заявили, что санкции Запада в отношении России, вероятно, будут действовать еще на протяжении нескольких лет – вплоть до 2027 года.

2 ноября бюро промышленности и безопасности США ограничило поставку западных технологий и товаров для 12 компаний из России. Под ограничения попали организации, специализирующиеся на разработках новых технологий для оборонно-промышленного комплекса страны.

1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что представители профильных ведомств должны быть готовы к возможному усилению западных санкций. Глава государства указал на неэффективность антироссийских санкций и подчеркнул, что такими недружественными действиями США и ЕС в первую очередь ударили по благосостоянию собственных граждан.

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