Путин предупредил о попытках расшатать легитимную власть в странах СНГ

Президент России обратился к участникам ХI встречи секретарей совбезов стран СНГ

Некоторые страны пытаются расшатать легитимную власть в государствах СНГ и связи между ними. Такое заявление сделал в среду, 8 ноября, российский лидер Владимир Путин.

В видеообращении к участникам ХI встречи секретарей советов безопасности стран СНГ президент России предупредил, что действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционных тесных торговых, кооперационных, культурных связей.

Все это требует не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы — важно максимально использовать потенциал советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации, цитирует Путина "Интерфакс".

Ранее Путин указывал, что на партнеров России по Содружеству Независимых Государств (СНГ) пытаются надавить извне. Глава государства подчеркнул, что чем грубее попытка сделать это, тем меньший успех она приносит.

Путин перед поездкой в Казахстан отметил, что партнерство России и этой страны носит особо привилегированный характер и активно развивается. Оно базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела друг друга.

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