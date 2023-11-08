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В Бурятии задержан пособник спецслужб Украины

10:22
  • среда
  • 08 ноября 2023

Об этом рассказали в ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Бурятии пособника украинских спецслужб, склонявшего военнослужащих к переходу на сторону ВСУ. Об этом в среду, 8 ноября, рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Подозреваемый в качестве аргументов использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации. Он гарантировал организовать российским военнослужащим связь с его кураторами из украинских спецслужб и полка "Азов" (признан террористической организацией, запрещен на территории России).

Расследуется дело о государственной измене, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что силовиками ДНР задержан местный житель, который подозревается в передаче секретных данных украинской стороне. Связь с киевскими спецслужбами мужчина поддерживал при помощи закладок и закрытых сообществ в мессенджерах и соцсетях.

До того ФСБ объявила официальное предостережение жителю Москвы. Мужчина планировал финансировать входящую в состав Вооруженных сил Украины организацию, деятельность которой запрещена на территории России.

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