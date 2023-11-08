В Москве задержали подозреваемого в давлении на жену военкора Коца

Он подкараулил женщину в подъезде
Следственный комитет возбудил уголовное дело против мужчины, который угрожал жене военного корреспондента Александра Коца.
Дело расследуется по статье о воспрепятствовании работе журналиста, сообщили в среду, 8 ноября, в Следственном комитете России (СКР).
По данным следствия, накануне злоумышленник подкараулил на лестничной площадке жену Коца и попытался оказать на нее психическое воздействие. 28-летний мужчина требовал раскрыть ему местонахождение супруга и организовать им встречу, передает telegram-канал Baza.
Жена журналисты вызвала полицию. Злоумышленника задержали в Москве, в ближайшее время его доставят на допрос.
Позднее Коц отреагировал на визит незнакомца к его жене. Он рассказал, что ему и его близким уже давно регулярно поступают угрозы, а его адрес есть в открытом доступе в интернете.
"А неизвестному могу только посоветовать искать в другом месте. Приезжай в зону СВО, поговорим", - написал он в своем telegram-канале.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"