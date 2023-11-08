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В Москве задержали подозреваемого в давлении на жену военкора Коца

10:28
  • среда
  • 08 ноября 2023

Он подкараулил женщину в подъезде

Следственный комитет возбудил уголовное дело против мужчины, который угрожал жене военного корреспондента Александра Коца.
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Дело расследуется по статье о воспрепятствовании работе журналиста, сообщили в среду, 8 ноября, в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, накануне злоумышленник подкараулил на лестничной площадке жену Коца и попытался оказать на нее психическое воздействие. 28-летний мужчина требовал раскрыть ему местонахождение супруга и организовать им встречу, передает telegram-канал Baza.

Жена журналисты вызвала полицию. Злоумышленника задержали в Москве, в ближайшее время его доставят на допрос.

Позднее Коц отреагировал на визит незнакомца к его жене. Он рассказал, что ему и его близким уже давно регулярно поступают угрозы, а его адрес есть в открытом доступе в интернете.

"А неизвестному могу только посоветовать искать в другом месте. Приезжай в зону СВО, поговорим", - написал он в своем telegram-канале.

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