Ближневосточный конфликт: в мировых столицах не стихают протестные акции

В Финляндии сторонники Палестины сорвали заседание парламента

Четырнадцать с лишним миллиардов долларов. Сумма, которую Вашингтон планировал направить на поддержку Израиля. Однако демократы блокировали законопроект, сославшись на то, что в документе нет ни слова о помощи Украине. Джо Байден настойчиво просит правительство еврейского государства о трехдневном прекращении огня. Такая пауза могла бы снизить градус напряженности. Однако премьер Израиля настаивает: пока ХАМАС не освободит всех израильтян, ни о каком затишье и поставках топлива в анклав не может быть и речи.

В Палате представителей также выступили с осуждением палестинской группировки и призвали Армию обороны Израиля идти до конца.

"Террористы ХАМАС совершили самое кровавое нападение на Израиль со времен Холокоста. И хотя мы молимся о том, чтобы мир и гуманность восторжествовали, это не означает, что нужно просто смириться с этим. Мы отвергаем призывы к прекращению огня и смело заявляем миру, что в ответ на террористические акты будут приняты быстрые и решительные меры", - сказал Майк Джонсон, новый спикер Палаты представителей.

Поддержку еврейскому государству выразил и монарх Великобритании. Король Карл III впервые выступил на открытии сессии парламента в новом качестве и назвал происходящее на Ближнем Востоке геноцидом. После таких слов в адрес Израиля покидать парламент монаршей чете пришлось под крики возмущенной толпы. Демонстранты скандировали "Не мой король" и "Упраздните монархию". На протестную акцию собрались несколько сотен человек. Очевидно, что безоговорочно встать на сторону Израиля готовы далеко не везде.

Вот уже месяц как в мировых столицах не стихают протестные акции. В Мехико этой ночью демонстранты вышли с лозунгами "Это не война, это геноцид". В Марокко призывали остановить агрессию Израиля. В Финляндии сторонники Палестины фактически сорвали заседание парламента. Обмазавшись красной краской, активисты требовали прекратить убийство мирных граждан.

В Испании работники доков отказались обслуживать суда, которые должны доставить оружие в Палестину и Израиль. Рабочие заявляют, что не встают ни на чью сторону, однако не хотят быть причастными к насилию на Ближнем Востоке. Эксперты американской аналитической группы подсчитали: за последний месяц в мире прошли 4200 демонстраций в поддержку еврейского или арабского государств, но абсолютно все - за прекращение огня.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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