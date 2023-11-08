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Дальний Восток готовится к новому удару стихии

11:57
  • среда
  • 08 ноября 2023

В столице Приморья вновь объявлено штормовое предупреждение

О ситуации на дорогах Хабаровска сейчас знают даже дети. Местные жители выкладывают множество роликов чуть ли не каждые полчаса. После мощного циклона в уборке снега задействована не только вся имеющаяся специализированная техника, но и личный автотранспорт. Неравнодушные горожане превращают свои машины в снегоуборочные агрегаты. Специалисты Гидрометцентра обнадежили: сегодня сила циклона заметно уменьшится, всех ждет небольшая передышка. Но в четверг с северо-востока Китая придет новый циклон.

Во Владивостоке уже объявлено новое штормовое предупреждение. Специалисты сообщают, что город накроет мокрый снег и ледяной дождь.

На Камчатке, где сохраняются сложнейшие погодные условия, тоже надеются на передышку. По данным синоптиков, циклон явно смещается южнее. Сегодня на полуострове - по-прежнему тяжелая ситуация на дорогах, масса аварий. Не прекращают бушевать и сильный ветер, и снегопад. Но, согласно прогнозам, они явно должны отступить. Причем уже в ближайшее время. 

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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