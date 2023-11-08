В Санкт-Петербурге штурманов обучают на крупнейшем в мире ледовом тренажере

Комплекс настраивается под различные типы судов

Яков Криницын - бывший капитан дальнего плавания, 20 лет за штурвалом танкера ледового класса. В его молодости не было таких тренажеров - учились на реальных судах. Вспоминает, как было страшно: "В порту расстояния небольшие - если чуть-чуть зевнете, а судно пойдет, а оно большое, массивное, вы просто его не остановите".

Сейчас цена ошибки еще более высока - уровень отечественного кораблестроения значительно вырос. Эти курсанты учатся управлять газовозом "Кристоф де Маржери". Впервые такой прошел по Северному морскому пути всего два года назад. Может поднять на борт 170 тысяч кубометров топлива - хватит для обогрева небольшой страны. Таким гигантом точно лучше управлять сначала на тренажере.

"Если вы садитесь на реальное судно, любая ошибка чревато большими бедами. Потому что судно - газовоз, танкер. А когда вы на тренажере, снят этот тормозящий барьер и вы можете доработать любую задачу", - продолжает Криницын.

Новый навигационный ледовый тренажер в академии имени Макарова - это, по сути, библиотека математических моделей разных судов полярного класса, которые сейчас состоят на службе гражданского флота России. Над ней работали десятки отечественных программистов. В базу данных занесены технические параметры, результаты ходовых испытаний, данные реальных лоцманских карт. И всевозможные погодные условия Арктического региона: направление и сила ветра, толщина льда, скорость дрейфа и концентрация

"Лед - его нужно каким-то образом математически представить. Разбить на модели и пластины. Которые взаимодействуют между собой, взаимодействуют с корпусом, с подводной частью. И только заложив вот этот достаточно мощный и сложный аппарат, можно получить эффект. Вплоть до того, что даже вибрация появляется. Полный эффект присутствия", - отметил Сергей Барышников, ректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова.

Но самая уникальная особенность - единая сеть из пяти капитанских мостиков. Позволяет управлять сразу несколькими судами в одном сценарии: ведь ледокол в Арктике редко ходит один - он же только прокладывает путь для других.

Освоение Арктического региона - стратегическая задача для России. Грузопоток по Северному морскому пути скоро достигнет показателя 70 млн тонн в год. Целая серия полярных атомоходов строится сейчас на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Ледоколы, научно-исследовательские суда, танкеры, нефтебуровые платформы. И каждому нужен свой капитан. И именно здесь, в учебной рубке, курсанты навсегда заболевают будущей профессией, даже еще не выйдя в море.

Сдача норматива на новом тренажере уже входит в обязательную образовательную программу подготовки полярных судоводителей. А в ближайшем будущем в академии имени Макарова появится еще и тренажер для автономного плавания - проще говоря, учетный центр управления полярным беспилотником.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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