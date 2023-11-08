Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Даши Новиковой

Девочка борется со смертельной болезнью

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 16-летней Даши Новиковой из Ленинградской области. Ее историю мы рассказывали накануне.

Девочка борется со смертельной болезнью - лимфомой Ходжкина. Она уже прошла через пять курсов химиотерапии и пересадку костного мозга. Однако на этом лечение не окончено. Теперь девочке грозит риск серьезного рецидива, который она может не пережить. Чтобы этого не произошло, необходим очень дорогой препарат. Стоит он более 2 миллионов рублей. И благодаря вашей поддержке у семьи теперь есть эти деньги.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка.

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Мы продолжаем помогать им все вместе. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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