ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Даши Новиковой

11:06
  • среда
  • 08 ноября 2023

Девочка борется со смертельной болезнью

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 16-летней Даши Новиковой из Ленинградской области. Ее историю мы рассказывали накануне.

Девочка борется со смертельной болезнью - лимфомой Ходжкина. Она уже прошла через пять курсов химиотерапии и пересадку костного мозга. Однако на этом лечение не окончено. Теперь девочке грозит риск серьезного рецидива, который она может не пережить. Чтобы этого не произошло, необходим очень дорогой препарат. Стоит он более 2 миллионов рублей. И благодаря вашей поддержке у семьи теперь есть эти деньги.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка.

Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Саши Воронковой из Петербурга

Борьба за жизнь: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Насти Бобковой

Мы продолжаем помогать им все вместе. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Даша Новикова
Даша Новикова
Даша Новикова
Даша Новикова
Даша Новикова
Даша Новикова
Даша Новикова
Даша Новикова
Даша Новикова с мамой
Даша Новикова с мамой
Даша Новикова с мамой
Даша Новикова с мамой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.