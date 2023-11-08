На ВДНХ открылась экспозиция "Первые в России - стране возможностей"

Всего развернуто восемь тематических зон
"Первые в России - стране возможностей" - экспозиция под таким названием открылась в рамках Международной выставки-форума на ВДНХ.
Новый павильон посвящен отечественным достижениям в разных сферах: патриотизм, экология, наука и технологический прорыв.
Всего развернуто восемь тематических зон. Для гостей и участников создано интерактивное пространство с деловой, образовательной и развлекательной программами. Экспозиция будет работать до середины апреля.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"