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На ВДНХ открылась экспозиция "Первые в России - стране возможностей"

11:58
  • среда
  • 08 ноября 2023

Всего развернуто восемь тематических зон

"Первые в России - стране возможностей" - экспозиция под таким названием открылась в рамках Международной выставки-форума на ВДНХ.

Новый павильон посвящен отечественным достижениям в разных сферах: патриотизм, экология, наука и технологический прорыв.

Всего развернуто восемь тематических зон. Для гостей и участников создано интерактивное пространство с деловой, образовательной и развлекательной программами. Экспозиция будет работать до середины апреля.

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Международная выставка-форума "Россия"
Международная выставка-форума "Россия"
Международная выставка-форума "Россия"
Международная выставка-форума "Россия"
Выставка-форум "Россия" на территории ВДНХ
Выставка-форум "Россия" на территории ВДНХ
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