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Технологическая часть в составе городского вокзала "Варшавская" готова наполовину

10:48
  • среда
  • 08 ноября 2023

Вокзал улучшит транспортную доступность прилегающих районов

Строительство объектов в составе технологической части городского вокзала "Варшавская" выполнено наполовину, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев. Сейчас продолжается устройство отстойно-разворотной площадки для городского транспорта, перехватывающей парковки и стоянка такси, а также строительство здания конечной станции. Вокзал сделает удобной пересадку с различных видов транспорта и улучшит доступность прилегающих районов.

В свою очередь руководитель ведущего строительного подразделения холдинга "Мосинжпроект" Константин Маслаков отметил, что на объекте продолжается формирование новой улично-дорожной сети. Общая площадь работ составит более 13,5 тыс. кв. метров.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил о завершении работы по устройству монолитных конструкций отстойно-ремонтного корпуса в электродепо "Южное". По его словам, площадь работ превысила 40 тысяч квадратных метров. Уложено более 30 тысяч кубометров бетона.

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