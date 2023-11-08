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Патрушев уличил Киев в попытках атаковать три российские АЭС

10:54
  • среда
  • 08 ноября 2023

Украинцы пытались нанести урон Ленинградской, Калининской и Курской электростанциям

Киевский режим пытается компенсировать провал контрнаступления ВСУ регулярными ударами по объектам критической инфраструктуры страны. Об этом в ходе брифинга заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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"Подобные действия предпринимались Киевом в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС", - заявил Патрушев, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Он также добавил, что одна из недавних атак украинских БПЛА на Курскую АЭС чуть не привела к возникновению техногенной катастрофы планетарного масштаба. По его словам, военнослужащие ВСУ намеренно целились по складу ядерных отходов, который расположен в нескольких километрах от электростанции.

Ранее средства противовоздушной обороны ВС России обнаружили и перехватили девять ударных беспилотников ВСУ пролетавших над территорией Запорожской АЭС. В результате террористический атаки Киеву удалось сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ на электростанции.   

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