Украинцы пытались нанести урон Ленинградской, Калининской и Курской электростанциям

Киевский режим пытается компенсировать провал контрнаступления ВСУ регулярными ударами по объектам критической инфраструктуры страны. Об этом в ходе брифинга заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Подобные действия предпринимались Киевом в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС", - заявил Патрушев, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Он также добавил, что одна из недавних атак украинских БПЛА на Курскую АЭС чуть не привела к возникновению техногенной катастрофы планетарного масштаба. По его словам, военнослужащие ВСУ намеренно целились по складу ядерных отходов, который расположен в нескольких километрах от электростанции.

Ранее средства противовоздушной обороны ВС России обнаружили и перехватили девять ударных беспилотников ВСУ пролетавших над территорией Запорожской АЭС. В результате террористический атаки Киеву удалось сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ на электростанции.

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