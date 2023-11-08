Казахстан отказался закупать российский газ

Страна не испытывает в нем потребности

Власти Казахстана пока не планируют закупку газа из России для покрытия собственных нужд. Об этом в среду, 8 ноября, рассказал министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев.

В ответ на вопрос о возможных закупках газа Казахстаном из России Саткалиев заявил, что "пока не планируем, это будет зависеть от индикативного баланса", сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что партнерство России и Казахстана, в том числе в экономике и торговле, носит особо привилегированный характер и активно развивается. Оно базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела.

Тем временем министр окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен объявил о планах предложить запретить импорт в страну сжиженного природного газа (СПГ) из России. По мнению финского политика, импорт российского СПГ в Финляндию может быть запрещен в течение нескольких лет.

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