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Россия допустила экспорт 65 млн тонн зерна

11:02
  • среда
  • 08 ноября 2023

Страна обеспечивает свои потребности и имеет ресурс для экспорта

Россия с учетом планируемых объемов сбора зерновых может поставить на экспорт 65 миллионов тонн зерна. Об этом в среду, 8 ноября, рассказала первый заместитель российского министра сельского хозяйства Оксана Лут.

Представитель Минсельхоза при этом напомнила, что ведомство определило квоту на экспорт зерна из России в 2024 году в размере 24 миллионов тонн с учетом преференций, которые есть у новых российских регионов.

Лут отметила, что в экспорте зерновых "внешних сложностей у нас меньше, внутренние сложности есть, связанные с железной дорогой — это, наверное, основная наша сложность". Однако, подчеркнула замминистра, все это решаемо, сообщает ТАСС.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин подчеркивал, что Россия является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире и зарекомендовала себя как надежный партнер. Премьер заявил, что в развитие сельхозтерриторий в ближайшие четыре года будет вложено более 250 миллиардов рублей.

При этом Украина, лишившись возможности экспорта зерна по Черному морю, ищет другие пути. В Киеве задумали создать зерновой хаб в порту кенийского города Момбаса.

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