Власти объяснили дым в районе Севастопольской бухты

Ранее была объявлена воздушная тревога

Военные использовали табельные средства маскировки в районе Севастопольской бухты.

Из-за этого можно было видеть дым, объяснил губернатор Михаил Развожаев.

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу. Через восемь минут ее отменили. Каких-либо подробностей пока нет.

После объявления сигнала тревоги движение морского и наземного транспорта в Севастополе было остановлено, пишет telegram-канал "ЧП Крым".

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