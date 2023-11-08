ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти объяснили дым в районе Севастопольской бухты

11:06
  • среда
  • 08 ноября 2023

Ранее была объявлена воздушная тревога

Военные использовали табельные средства маскировки в районе Севастопольской бухты.

Из-за этого можно было видеть дым, объяснил губернатор Михаил Развожаев.

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу. Через восемь минут ее отменили. Каких-либо подробностей пока нет.

После объявления сигнала тревоги движение морского и наземного транспорта в Севастополе было остановлено, пишет telegram-канал "ЧП Крым".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Севастополь
Севастополь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.