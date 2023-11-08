Власти объяснили дым в районе Севастопольской бухты

Ранее была объявлена воздушная тревога
Военные использовали табельные средства маскировки в районе Севастопольской бухты.
Из-за этого можно было видеть дым, объяснил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу. Через восемь минут ее отменили. Каких-либо подробностей пока нет.
После объявления сигнала тревоги движение морского и наземного транспорта в Севастополе было остановлено, пишет telegram-канал "ЧП Крым".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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