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В МИД заявили о попытках США расширить влияние в Казахстане

11:34
  • среда
  • 08 ноября 2023

Американцы внедряют стандарты НАТО

Программы подготовки военнослужащих ВС Казахстана по стандартам НАТО свидетельствуют о попытках США расширить зону внешнеполитического влияния. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.

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В конце сентября в СМИ появились сообщения об открытии центра НАТО на территории Казахстана. Позднее официальный представитель военного ведомства страны опроверг эту информацию и пояснил, что журналисты, вероятно, имели в виду Центр миротворческих операций Минобороны Казахстана.

Дипломат подчеркнул, что специалисты Пентагона уже на протяжении 15 лет занимаются активной подготовкой казахстанских военных по стандартам НАТО. По его словам, программы обучения полностью соответствуют критериям подготовки ограниченных контингентов, которые в последствии участвуют в миротворческих операциях под эгидой ООН.

"Подобными акциями американцы пытаются "разрекламировать" себя в интересах расширения своего влияния в Казахстане", - заключил Стерник.

Ранее президент России Владимир Путин указал на привилегированный характер экономического сотрудничества между Москвой и Астаной и подчеркнул, что стратегическое партнерство двух стран базируется на таких важнейших принципах, как взаимоуважение территориальной целостности и невмешательство во внутриполитические дела.

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