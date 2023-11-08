Собянин: Приложение "Метро Москвы" скачали уже 10,3 млн раз

С помощью приложения построено почти 500 млн маршрутов

Приложение "Метро Москвы" скачали уже 10,3 млн раз с момента его запуска, сообщил Сергей Собянин. Он отметил, что это простой и удобный помощник пассажиров - пользователи построили уже 500 млн маршрутов.

Собянин отметил, что в приложении постоянно появляются новые функции. Так, в этом году заработала привязка карт москвича. Теперь пассажиры с льготным проездом могут смотреть историю поездок, студенты – покупать абонементы онлайн. Кроме того, можно "заморозить" годовые проездные билеты на 14 дней.

Ранее Сергей Собянин сообщил долгожданную для многих пассажиров Замоскворецкой линии метро новость — уже в 2024 году там начнут ходить современные поезда "Москва-2020". Машинисты зеленой ветки уже начали проходить обучение.

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