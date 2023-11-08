G7 предложила способ разрешения конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация в регионе остается крайне острой

"Большая семерка" (G7) считает, что урегулировать конфликт на Ближнем Востоке можно только с учетом принципа "два государства для двух народов". Об этом в среду, 8 ноября, рассказал министр иностранных дел Японии Ёко Камикава.

Японский политик процитировал совместное заявление государств G7, посвященное событиям на Ближнем Востоке,, которое было принято главами МИД "Большой семерки" на встрече в Токио.

Авторы заявления потребовали незамедлительного освобождения всех заложников в Газе, без каких-либо условий, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что с гуманитарной точки зрения эскалация палестино-израильского конфликта уже привела к катастрофическим последствиям. Москва продолжает поддерживать контакты с участниками событий для оказания гуманитарной помощи мирным жителям палестинского анклава.

Российский дипломат Вениамин Попов указал, что палестинская проблема всегда была основной для всего арабского и мусульманского мира, однако "американцы отодвинули эту проблему на второй план и думали, что все будет прекрасно".

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