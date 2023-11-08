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Польша выдвинула Украине ультиматум по членству в ЕС

11:42
  • среда
  • 08 ноября 2023

Варшава требует решить вопрос с эксгумацией останков жертв Волынской резни

О вступлении Украины в Евросоюз не может быть и речи, пока не будет окончательно решен вопрос с эксгумацией останков жертв Волынской резни. Такое заявление сделал в среду,, 8 ноября, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.
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Как отметил политик в эфире радио ZET, без решения этого вопроса Киеву не стоит и мечтать о присоединении к ЕС.

Яблонский подчеркнул, что если Варшава и захочет находиться в одном союзе со страной, с которой у нее есть серьезные разногласия, то их надо сначала разрешить.

Киев неоднократно подтверждал свои амбиции в вопросе евроинтеграции и настаивал на членстве в Европейском союзе. По сообщениям СМИ, Еврокомиссия (ЕК) готова дать зеленый свет процессу вступления Украины в ЕС и начать диалог в начале 2024 года при соблюдении Киевом ряда условий.

Этим был крайне недоволен президент Хорватии Зоран Миланович, заявивший, что "Украина нам не союзник — ее насильно пытаются сделать им". Политик напомнил, что Украине "цинично присваивают статус страны-кандидата в ЕС", тогда как "несчастная Босния и Герцеговина должна была ждать — какое унижение".

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