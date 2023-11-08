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Сенатор назвал бандитизмом идею США передать Киеву активы России

14:02
  • среда
  • 08 ноября 2023

Москва предпримет ответные меры

Передача Киеву конфискованных активов России – это акт политического бандитизма. Об этом в ходе интервью изданию "Лента.ру" заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.  

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Политик назвал устремления Запада по этому вопросу примером международного преступного сговора, который возглавляет администрация президента США.

"Никакого оправдания у этого решения никогда не будет", - заявил Карасин.

Отвечая на вопрос журналиста касательно ответных мер, сенатор подчеркнул, что российская сторона не только продолжит добиваться возвращения суверенных активов страны, но и при необходимости предпримет зеркальные меры. По его словам, профильные комитеты верхней палаты парламента уже изучают данный вопрос.   

Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Киеву суверенных активов России. Согласно законопроекту, американские чиновники смогут оказывать ВСУ дополнительную помощь, используя конфискованные у Центробанка активы.  

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