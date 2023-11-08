Сенатор назвал бандитизмом идею США передать Киеву активы России

Москва предпримет ответные меры

Передача Киеву конфискованных активов России – это акт политического бандитизма. Об этом в ходе интервью изданию "Лента.ру" заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Политик назвал устремления Запада по этому вопросу примером международного преступного сговора, который возглавляет администрация президента США.

"Никакого оправдания у этого решения никогда не будет", - заявил Карасин.

Отвечая на вопрос журналиста касательно ответных мер, сенатор подчеркнул, что российская сторона не только продолжит добиваться возвращения суверенных активов страны, но и при необходимости предпримет зеркальные меры. По его словам, профильные комитеты верхней палаты парламента уже изучают данный вопрос.

Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Киеву суверенных активов России. Согласно законопроекту, американские чиновники смогут оказывать ВСУ дополнительную помощь, используя конфискованные у Центробанка активы.

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