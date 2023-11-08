Три случая "гонконгского гриппа" выявили в российском регионе

Единственная защита - прививка

В Пермском крае выявили три случая гонконгского гриппа подтипа А (H3N2).

Об этом в среду, 8 ноября, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.

Гонконгский грипп получил свое название он получил из-за пандемии, вспыхнувшей в Гонконге в 1968 году. Он протекает с классическими симптомами гриппа – ломота в теле, слабость, высокая температура, першение в горле и сухой кашель. Защититься от заболевания можно с помощью прививки.

Случаи гонконгского гриппа ранее были выявлены в Тюменской, Орловской, Сахалинской и Амурской областях.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с гриппом и ОРВИ в России стабилизировалась после небольшого подъема.

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