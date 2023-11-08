Лавров оценил возможность снятия западных санкций с России

Этого не случится в обозримом будущем

Антироссийские санкции, вероятно, уже никуда не денутся – истинная цель введенных странами Запада ограничений в отношении Москвы заключается в разрушении мировой экономики. Об этом в ходе брифинга заявил глава МИД России Сергей Ларов.

"Введенные против нас санкции в обозримой перспективе, да и в отдаленной, никуда не денутся", - заявил Лавров, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что российские политики не являются сторонниками изоляционной концепции развития государства. По его словам, руководство России продолжает сотрудничать со многими игроками Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках различных международных организаций – например, БРИКС.

Рассуждая об истинных целях антироссийских санкций, глава внешнеполитического ведомства пришел к выводу, что такими действиями Запад пытается не допустить усиления роли России в странах Азии и Европы.

Ранее специалисты Центробанка заявили, что санкции Запада в отношении России, вероятно, будут действовать еще на протяжении нескольких лет – вплоть до 2027 года.

1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что представители профильных ведомств должны быть готовы к возможному усилению западных санкций. Глава государства указал на неэффективность антироссийских санкций и подчеркнул, что такими недружественными действиями США и ЕС в первую очередь ударили по благосостоянию собственных граждан.

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