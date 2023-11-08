Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента

Они уточняют порядок выборов в период действия военного положения

Центризбирком вправе устанавливать особенности подготовки и проведения выборов президента России в период действия на части территории государства военного положения — такую поправку в российское законодательство одобрил Совет Федерации в среду, 8 ноября.

Если подготовка и проведение выборов или референдума могут представлять угрозу жизни и здоровью россиян, их откладывают по решению Центризбиркома, цитирует поправки "Интерфакс".

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что многие потенциальные кандидаты в президенты России соответствуют критериям, предъявляемым конституцией. Однако предвыборная кампания в России еще не объявлялась.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что действующий президент России Владимир Путин одержит победу на предстоящих выборах — на данный момент у российского лидера нет ни одного "серьезного соперника", который мог бы составить ему конкуренцию на выборах в 2024 году.

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