Свыше 200 тысяч украинцев погибли в ходе контрнаступления

С начала военной спецоперации на территории Украины безвозвратные потери ВСУ составили как минимум 200 тысяч военнослужащих, передает газета Liberation со ссылкой на комментарии аналитиков.

Авторы публикации уточняют: большая часть украинских солдат погибла в ходе анонсированного странами Запада "молниеносного" контрнаступления ВСУ.

Главная причина такой высокой смертности – халатность и непрофессионализм бригадных командиров украинской армии, подчеркнул аналитик издания.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в рамках летнего этапа наступательных действий ВСУ потери украинской стороны составили порядка 90 тысяч солдат. Глава государства уточнил, что только на Запорожском направлении российским военнослужащим удалось уничтожить свыше 2,5 тысяч танков и других бронемашин.

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