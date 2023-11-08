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Стали известны потери ВСУ с начала спецоперации

13:09
  • среда
  • 08 ноября 2023

Свыше 200 тысяч украинцев погибли в ходе контрнаступления

С начала военной спецоперации на территории Украины безвозвратные потери ВСУ составили как минимум 200 тысяч военнослужащих, передает газета Liberation со ссылкой на комментарии аналитиков.  

Шойгу подсчитал потери украинской армии за время контрнаступления
Путин: потери ВСУ в ходе контрнаступления составили свыше 90 тысяч человек

Авторы публикации уточняют: большая часть украинских солдат погибла в ходе анонсированного странами Запада "молниеносного" контрнаступления ВСУ.

Главная причина такой высокой смертности – халатность и непрофессионализм бригадных командиров украинской армии, подчеркнул аналитик издания.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в рамках летнего этапа наступательных действий ВСУ потери украинской стороны составили порядка 90 тысяч солдат. Глава государства уточнил, что только на Запорожском направлении российским военнослужащим удалось уничтожить свыше 2,5 тысяч танков и других бронемашин.

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