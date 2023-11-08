Запад сам вырыл себе яму

Бойкот российских энергоносителей и введение потолка цен на эти ресурсы нанесли ощутимый удар по глобальной энергетической безопасности. Соответствующее заявление сделал в среду, 8 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат подчеркнул, что такие шаги Запада привели к разрыву исторически сложившихся производственно-сбытовых цепочек, перераспределению глобальных энергетических потоков и росту транзакционных логистических издержек, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин, комментируя западные санкции, напомнил поговорку: " Не копай яму другому — сам в нее попадешь". Политик отметил, что Россия перенаправила свои энергетические ресурсы в другие страны мира, а Запад пострадал от своих же рестрикций: упал жизненный уровень населения, сократились его реальные располагаемые доходы, промышленное производство ушло в минус.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркивала, что Россия может обеспечивать мир дешевой энергией, если не будет происходить политизации этого процесса и "если не будут строиться искусственные барьеры на пути к потребителю".

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