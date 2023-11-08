Песков рассказал про ответ Москвы на возможный отъем российских активов

Вряд ли он будет зеркальным

В Кремле прокомментировали вероятную конфискацию активов России в США.

Москва не оставит американские шаги без ответа, они будут оспариваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Конфискация российских резервов на Западе приведет к различного рода издержкам.

"Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется", - отметил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Песков добавил, что Россия будет прорабатывать ответные меры и вряд ли они будут зеркальными.

"Они будут такими, какими они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам", - подчеркнул Песков.

7 ноября Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил российских конфискацию активов в пользу Украины. Речь идет об активах, замороженных в начале украинского конфликта. Окончательное решение будет принимать президент США.

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