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Страны G7 отказались разблокировать активы России

13:02
  • среда
  • 08 ноября 2023

Без компенсации Украине

Страны "Большой семерки" не будут возвращать России ее активы, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине.
Песков рассказал про ответ Москвы на возможный отъем российских активов

Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД по итогам встречи в Токио, передает ТАСС. Кроме того, страны G7 пригрозили "серьезными последствиями" тем, кто продолжит поддерживать действия России на Украине.

7 ноября Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил российских конфискацию активов в пользу Украины. Речь идет об активах, замороженных в начале украинского конфликта. Окончательное решение будет принимать президент США.

В Кремле заявили, что не оставят это решение без ответа, оно обязательно будет оспариваться.

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