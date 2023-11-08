Страны G7 отказались разблокировать активы России

Без компенсации Украине

Страны "Большой семерки" не будут возвращать России ее активы, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине.

Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД по итогам встречи в Токио, передает ТАСС. Кроме того, страны G7 пригрозили "серьезными последствиями" тем, кто продолжит поддерживать действия России на Украине.

7 ноября Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил российских конфискацию активов в пользу Украины. Речь идет об активах, замороженных в начале украинского конфликта. Окончательное решение будет принимать президент США.

В Кремле заявили, что не оставят это решение без ответа, оно обязательно будет оспариваться.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"