Песков рассказал об участии России в саммите АТЭС

Он пройдет в Сан-Франциско

Россия будет представлена на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско. Об этом в среду, 8 ноября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля заверил, что "Россия будет представлена на должном уровне" на данном мероприятии, однако он не стал вдаваться в подробности о том, что из российских политиков может посетить саммит, сообщает ТАСС.

Ранее информированные источники рассказали, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести двусторонние переговоры 15 ноября в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Сообщалось, что подготовка встречи лидеров двух государств уже находится на финальном этапе.

При этом посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин недоволен решением Соединенных Штатов не приглашать президента России Владимира Путина на саммит АТЭС. По словам дипломата, американские власти "занимают придирчивые и дискриминирующие позиции в отношении России".

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