ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков рассказал об участии России в саммите АТЭС

12:59
  • среда
  • 08 ноября 2023

Он пройдет в Сан-Франциско

Россия будет представлена на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско. Об этом в среду, 8 ноября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля заверил, что "Россия будет представлена на должном уровне" на данном мероприятии, однако он не стал вдаваться в подробности о том, что из российских политиков может посетить саммит, сообщает ТАСС.

Ранее информированные источники рассказали, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести двусторонние переговоры 15 ноября в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Сообщалось, что подготовка встречи лидеров двух государств уже находится на финальном этапе.

При этом посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин недоволен решением Соединенных Штатов не приглашать президента России Владимира Путина на саммит АТЭС. По словам дипломата, американские власти "занимают придирчивые и дискриминирующие позиции в отношении России".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Саммит АТЭС
Саммит АТЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.