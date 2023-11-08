ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал, как Москва задает цифровые тренды

15:10
  • среда
  • 08 ноября 2023

В столице стартовал форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS

Образование, медицина, транспорт, бытовые приборы, банковские услуги. Искусственный интеллект сегодня абсолютно везде. Еще несколько лет назад аналитики отдавали ему на откуп только работу с цифрами, но сегодня нейросети уже рисуют картины, пишут сценарии и сами занимаются аналитикой.

"MarketVision - это инструмент для частного инвестора, который хочет смоделировать свой инвестиционный портфель. С помощью этого инструмента вы можете подобрать себе инвестиционные инструменты - это могут быть акции, облигации", - рассказала Анджей Аршавский, управляющий директор по монетизации данных на Московской бирже.

Стремительное развитие искусственного интеллекта требует и нового подхода к передаче и хранению данных. На одном из стендов - квантовые компьютеры. Все разработки и, что важно, комплектующие для них - отечественные

Внедрение высоких технологий, основанных на искусственном интеллекте, в Москве давно уже не научная фантастика и даже не далекоидущие планы, а реальность. Одна только система "Умный город" обработала миллиарды изображений. Как результат - распознавание работает с точностью 99,8%. Это привело к значительному снижению количества преступлений.

Огромные успехи - и в здравоохранении.

"На сегодняшний день с точки зрения больших данных у нас оцифрованы практически все медицинские карты всех пациентов города. В нашей системе сегодня примерно 15 миллионов медицинских карт оцифровано. причем детские карты оцифрованы со дня рождения. Взрослые с глубиной в 2-3 года, эта глубина будет возрастать по мере взросления. Сегодня это позволило внедрять такие технологии, как предварительный диагноз, и направлять на исследования", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В перспективе - создание цифрового двойника человека, по которому будет вестись прогнозирование будущих болезней. На совершенно новый уровень выходит и градостроение.

"Для того, чтобы правильно спроектировать развитие города, спрогнозировать, создать такое цифровое мастерпланирование, которого вообще в мире нет. Есть отдельное планирование отдельных районов небольших девелоперских проектов, но в целом для городской среды такого нет. То есть мы поставили такую задачу. И я думаю. что до конца следующего года мы уже образцы такого планирования получим", - продолжил Собянин. 

Столица давно стала инновационной площадкой, на которой создаются и реализуются сервисы, становящиеся в итоге федеральными.

"В области образования Московская электронная школа набирает уже гигантский объем данных и по трафику, связанному с дневниками, журналами, с проведение уроков. Это самый большой информационный поток среди всех информационных систем. И он уже сегодня позволяет создавать многие вещи, связанные с проверочными работой, подгрузкой уроков, заданий, облегчая жизнь учеников и учителей", - указал Собянин.

Искусственный интеллект развивается стремительно, все острее становится вопрос регулирования этой сферы. В первую очередь - как обучать нейросети и как повысить качество данных, которые они потребляют. И здесь становится ясно, что без человеческого интеллекта компьютерный обойтись не может. 

Александра Панина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS
Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS
Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS
Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS
Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS
Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS
Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS
Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS
Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.