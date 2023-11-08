Собянин рассказал, как Москва задает цифровые тренды

В столице стартовал форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS

Образование, медицина, транспорт, бытовые приборы, банковские услуги. Искусственный интеллект сегодня абсолютно везде. Еще несколько лет назад аналитики отдавали ему на откуп только работу с цифрами, но сегодня нейросети уже рисуют картины, пишут сценарии и сами занимаются аналитикой.

"MarketVision - это инструмент для частного инвестора, который хочет смоделировать свой инвестиционный портфель. С помощью этого инструмента вы можете подобрать себе инвестиционные инструменты - это могут быть акции, облигации", - рассказала Анджей Аршавский, управляющий директор по монетизации данных на Московской бирже.

Стремительное развитие искусственного интеллекта требует и нового подхода к передаче и хранению данных. На одном из стендов - квантовые компьютеры. Все разработки и, что важно, комплектующие для них - отечественные

Внедрение высоких технологий, основанных на искусственном интеллекте, в Москве давно уже не научная фантастика и даже не далекоидущие планы, а реальность. Одна только система "Умный город" обработала миллиарды изображений. Как результат - распознавание работает с точностью 99,8%. Это привело к значительному снижению количества преступлений.

Огромные успехи - и в здравоохранении.

"На сегодняшний день с точки зрения больших данных у нас оцифрованы практически все медицинские карты всех пациентов города. В нашей системе сегодня примерно 15 миллионов медицинских карт оцифровано. причем детские карты оцифрованы со дня рождения. Взрослые с глубиной в 2-3 года, эта глубина будет возрастать по мере взросления. Сегодня это позволило внедрять такие технологии, как предварительный диагноз, и направлять на исследования", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В перспективе - создание цифрового двойника человека, по которому будет вестись прогнозирование будущих болезней. На совершенно новый уровень выходит и градостроение.

"Для того, чтобы правильно спроектировать развитие города, спрогнозировать, создать такое цифровое мастерпланирование, которого вообще в мире нет. Есть отдельное планирование отдельных районов небольших девелоперских проектов, но в целом для городской среды такого нет. То есть мы поставили такую задачу. И я думаю. что до конца следующего года мы уже образцы такого планирования получим", - продолжил Собянин.

Столица давно стала инновационной площадкой, на которой создаются и реализуются сервисы, становящиеся в итоге федеральными.

"В области образования Московская электронная школа набирает уже гигантский объем данных и по трафику, связанному с дневниками, журналами, с проведение уроков. Это самый большой информационный поток среди всех информационных систем. И он уже сегодня позволяет создавать многие вещи, связанные с проверочными работой, подгрузкой уроков, заданий, облегчая жизнь учеников и учителей", - указал Собянин.

Искусственный интеллект развивается стремительно, все острее становится вопрос регулирования этой сферы. В первую очередь - как обучать нейросети и как повысить качество данных, которые они потребляют. И здесь становится ясно, что без человеческого интеллекта компьютерный обойтись не может.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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