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Врачи РДКБ спасли руку 15-летней школьнице

15:03
  • среда
  • 08 ноября 2023

Девочка долго время жаловалась на боль

В отделение реконструктивно-пластической хирургии Российской детской клинической больницы Минздрава России 15-летняя Ксюша попала, когда едва уже могла пошевелить правой рукой. Сильнейшая боль возникала даже при малейшем прикосновении. Увидев снимки Ксюши, даже опытные специалисты были в замешательстве. Почти по всей поверхности руки - от плеча до кисти - распространилась внушительных размеров опухоль. Она поразила срединный нерв, отвечающий за движение, мелкую моторику, сужение и расширение сосудов и другие важные процессы. Все они были практически уже заблокированы.

"Опухоль нерва, так называемая шваннома. Она была очень широкой - 5 сантиметров в диаметре", - указал Антон Нарбутов, заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ.

Шванномы - это зачастую доброкачественные новообразования, развивающиеся из клеток оболочки нерва. Из-за медленного роста и длительного отсутствия клинических проявлений выявить их удается довольно поздно. Тем не менее с такой обширной площадью поражения нерва столичные врачи на своей практике столкнулись впервые. Не видя возможности отделить опухоль от нервных волокон, в нескольких крупных клиниках, куда семья обращалась прежде, случай девочки сочли неоперабельным.

В РДКБ сказали - помогут. Но сразу предупредили: из-за величины новообразования и объема предстоящей работы хирургическое вмешательство придется проводить в несколько этапов. Вырезать опухоль хирургам предстояло буквально по миллиметрам.

"По сути, нерв представляет из себя очень многожильный провод. Мы под микроскопом - очень мощной оптикой - выделяем самые маленькие нервы из непораженной ткани. То есть мы вскрываем эти невральные оболочки и потихоньку каждый проводок отделяем от ткани. Естественно, нужно очень аккуратно делать, потому что они очень ранимые", - продолжил Нарбутов.

Первая операция длилась почти 13 часов. Спустя несколько месяцев, врачи провели вторую и убрали оставшиеся ткани опухоли. Когда Ксюша отошла от наркоза, сначала даже не поверила, что мучавшие ее годами боли наконец-то стихли. А через несколько недель занятий с реабилитологами к руке стала возвращаться подвижность.

Теперь Ксюша вновь может пользоваться правой рукой - держит столовые приборы, расческу, ручку. А после выписки даже строит планы пойти учиться в колледж на стилиста. 

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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