Продолжается строительство моста, который свяжет Хорошево-Мневники и Филевский Парк

Завершение работ планируется в 2025 году

Всего 231 метр разделяет районы Хорошево-Мневники и Филевский Парк. Сейчас чтобы добраться до метро, жителям Филей приходится тратить на дорогу порядка 20 минут на общественном транспорте. Новый мост сможет не только разгрузить Северо-Западную хорду в Крылатском, но и также обеспечит пешую доступность до станции БКЛ "Мневники"

"На данном этапе завершили возведение опор моста. Сейчас ведется укрупнительная сборка металлоконструкций. В декабре планируем приступить к надвижке с двух сторон данного моста. Кроме этого, поставлена задача сделать большую пешеходную зону", - рассказал Рафик Загрутдинов, глава департамента строительства Москвы.

Ширина моста - около 34 метров, на нем в будущем будет организовано по две полосы движения в каждом направлении, а также появятся пешеходные зоны и велодорожки. В данный момент работа идет по сборке металлоконструкции одновременно с двух берегов. Река в этом месте является судоходной, этот фактор также учли при строительстве моста, его высота над уровнем воды составляет порядка 15 метров.

"Сложность была в том, что две русловые опоры, предстояло отсыпать два островка, забивкой шпунта. Соответственно, боролись постоянно с откачкой воды, но победили. Береговые линии будут восстанавливаться, благоустраиваться. То есть вся территория будет рекультивирована", - отметил начальник участка Николай Раевский.

Новый мост позволит жителям "Филевского парка" с удобством добираться до станции "Мневники" Большой кольцевой линии. Его пролеты украсит светло-серый цвет, а боковые части вместе с пилонами станут красными. Завершение работ планируется в 2025 году.

Масштабный проект развития на северо-западе Москвы позволит привести в порядок территорию площадью более 350 гектаров. В ближайшие годы здесь также появятся спортивные сооружения и парки. То есть создадутся все необходимые условия для комфортной жизни горожан.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"