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Панда Диндин начала играть с детенышем в Московском зоопарке

15:13
  • среда
  • 08 ноября 2023

Малышка с радостью принимает материнские ласки

Московский зоопарк поделился новым видео с пандой Диндин. Она начала играть, с подросшей дочерью: прижимает к себе чадо и зубами прикусывает сначала ухо, а потом добирается и до холки. Дочери процесс явно доставляет удовольствие. Она с радостью принимает материнские ласки. И тоже пытается дотянуться до ее морды лапками.

Малышка начала видеть совсем недавно. И теперь весь мир для нее - вот эта огромная и добрая медведица! А что касается игр, то они просто необходимы, чтобы детеныш рос здоровым и активным - физически и психологически.

Впрочем, тут точно волноваться не о чем - шерсть новорожденной уже стала розоватой, заботливая мама часто её вылизывает. А как говорят сами китайцы: "Счастливый панденок - это розовый панденок".

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